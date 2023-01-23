Ознака лідерства. В Міноборони України закликали США передати танки Abrams

Передача США танків Abrams для України була б виявленням ознаки лідерства. ЗСУ здатні ефективно опановувати різні типи озброєнь Заходу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра оборони України Юрія Сака в ефірі Bloomberg TV.
Відповідаючи на питання ведучого, чи справді Україна бажає отримати Abrams попри те, що "зі своїм газотурбінним двигуном споживає до 10 літрів на кілометр і потребує величезної кількості часу на навчання екіпажу?", Сак нагадав про крок Британії, яка подолала цей ментальний блок щодо поставки танків для ЗСУ.
"Це ознака лідерства. Звичайно, ми сподіваємося, що і США також виявлять лідерство у постачанні Україні танків – і ухвалять це рішення", - додав радник міністра оборони.
За словами Сака, попри "нюанси" з логістикою та обслуговуванням різних типів танків, ЗСУ довели, що здатні ефективно опановувати будь-яке озброєння.
"І ми показали, що здатні ефективно використовувати різні типи західних озброєнь. Так, є нюанси, але якщо Україна отримає Abrams від США, це, звичайно, стане прикладом для інших країн. І Німеччина ясно про це каже", - пояснив Сак.
Також радник зауважив, що "здається, ми постійно на кілька кроків позаду (ворога, -ред.), а ми маємо бути на кілька кроків попереду, – немає виправдань прокрастинації".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, Берлін не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.
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