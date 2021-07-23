Ожидания банкиров по росту объемов кредитов повысились до рекордного уровня

Опрос показал, что во II квартале банки сохраняли оптимизм в отношении ключевых показателей кредитования на следующие 12 месяцев: 88% опрошенных учреждений ожидают роста объема корпоративных займов и 79% - объема кредитов населению.

Третий квартал подряд опрос фиксирует смягчение кредитных стандартов для бизнеса. В следующем квартале банки прогнозируют самое значительное смягчение стандартов гривневого кредитования бизнеса с 2013 года.

По мнению респондентов, качество кредитного портфеля домохозяйств и корпораций умеренно улучшится, а крупные банки ожидают значительного улучшения качества кредитов, предоставленных населению

Как отмечается в обзоре, спрос населения на кредиты растет в течение последнего года. Во II квартале половина опрошенных банков указала на рост спроса как на потребительское кредитование, так и на ипотеку.

Третий квартал подряд стандарты кредитования населения смягчаются. В дальнейшем банки планируют смягчать стандарты кредитования населения.

Финучреждения ожидают роста объемов фондирования: 67% респондентов прогнозируют увеличение объемов средств как населения, так и корпораций.

Опрос проводился с 17 июня до 09 июля 2021 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 90%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.