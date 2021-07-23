Очікування банкірів щодо зростання обсягів кредитів підвищилися до рекордного рівня

Опитування засвідчило, що у ІІ кварталі банки зберігали оптимізм стосовно ключових показників кредитування на наступні 12 місяців: 88% опитаних установ очікують зростання обсягу корпоративних позик та 79% - обсягу кредитів населенню.

Третій квартал поспіль опитування фіксує пом’якшення кредитних стандартів для бізнесу. Наступного кварталу банки прогнозують найзначніше пом’якшення стандартів гривневого кредитування бізнесу з 2013 року.

На думку респондентів, якість кредитного портфеля домогосподарств і корпорацій помірно поліпшиться, а великі банки очікують значного поліпшення якості кредитів, наданих населенню

Як зазначається в огляді, попит населення на кредити зростає впродовж останнього року. У ІІ кварталі половина опитаних банків вказала на зростання попиту як на споживче кредитування, так і на іпотеку.

Третій квартал поспіль стандарти кредитування населення пом’якшуються. Надалі банки планують пом’якшувати стандарти кредитування населення.

Фінустанови очікують зростання обсягів фондування: 67% респондентів прогнозують збільшення обсягів коштів як населення, так і корпорацій.

Опитування проводилося із 17 червня до 09 липня 2021 року серед кредитних менеджерів 24 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 90%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.