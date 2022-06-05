В ожидании наступления ВСУ враг заминировал берег реки Ингулец, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

"На Южнобугском направлении, в ожидании наступательных действий наших войск, в определенном районе противник провел минирование побережья реки Ингулец", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, из-за того, что Кремль сосредоточил внимание на Донбассе, ситуация для оккупантов на юге складывается не лучшим образом. Чем, собственно, и воспользовалось наше командование, организовав серию успешных контрнаступательных действий на северо-западе Херсонской области в районе реки Ингулец.

Напомним, по данным Генштаба, враг развернул на Николаевском направлении к двум реактивным и двум батареям ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого пруда и Лозового, понес значительные потери и отошел.

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