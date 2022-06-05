В очікуванні наступу ЗСУ ворог замінував берег річки Інгулець, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

"На Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступальних дій наших військ, у визначеному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, через те що Кремль сфокусував увагу на Донбасі, ситуація для окупантів на півдні складається не найкращим чином. Чим, власне, і скористалося наше командування, організувавши серію успішних контрнаступальних дій на північному заході Херсонської області в районі річки Інгулець.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог розгорнув на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового, зазнав значних втрат та відійшов.

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