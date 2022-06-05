В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на начало 5 июня

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации на фронтах на начало 102-х суток противостояния российским захватчикам. Оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины, в частности в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. До 11 июня 2022 года продлены сроки проведения проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь.

В рамках указанных мероприятий в Брестской области проведено контрольно-тактическое занятие с подразделениями одной из бригад сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь, на котором отрабатывались действия подразделений в городских условиях, а также преодоление водной преграды.

На Северском направлении агрессор осуществил артиллерийские обстрелы объектов инфраструктуры в районах населенных пунктов Стариково и Катериновка Сумской области, а также населенного пункта Каменская Слобода Черниговской области.

Для уточнения расположения позиций наших войск враг провел воздушную разведку БпЛА в определенных районах Сумской и Черниговской областей.

На Славянском направлении оккупанты завершили перегруппировку войск. Враг ведет наступление в направлениях Долгенькое - Долина и Бражковка - Вернополье.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск и блокировки основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг ведет наступление в направлении Святогорска, пытается вытеснить наши войска на правый берег реки Северский Донец.

На Бахмутском направлении для доукомплектования подразделений, которые понесли потери, враг перебросил более 20 единиц вооружения и военной техники.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают передний край обороны и тыловых районов украинских войск, с целью сковывания наших подразделений и недопущения их перегруппировки.

Враг развернул на Николаевском направлении до двух реактивных и двух батарей ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового. Понес значительные потери и отошел.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 5 атак врага, уничтожено 3 танка, 4 артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 20 шесть единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и два БПлА типа "Орлан-10".

Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил на восточном направлении уничтожили вражеский самолет, предположительно Су-34 и БпЛА типа "Форпост" на южном направлении.

Средствами противовоздушной обороны Военно-Морских Сил было поражено четыре крылатых ракеты "Калибр".

В итоге, за предыдущие сутки, подразделения Сил обороны уничтожили 9 воздушных целей противника.