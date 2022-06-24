Не ожидали войны: в армии Германии участились случаи увольнения со службы

В Германии участились случаи увольнения с военной службы после начала войны в Украине. Немецкие солдаты не ожидали военного конфликта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Начиная с января по 2 июня в федеральное управление по вопросам семьи и гражданского общества поступило 533 заявления об увольнении со службы. В то же время это в дважды больше чем в прошлом году (209 заявлений).

528 заявлений были направлены от действующих военных и резервистов. Часто, в качестве обоснования указывалось то, что солдаты "не ожидали военного конфликта".