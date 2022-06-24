Не ожидали войны: в армии Германии участились случаи увольнения со службы

В Германии участились случаи увольнения с военной службы после начала войны в Украине. Немецкие солдаты не ожидали военного конфликта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Начиная с января по 2 июня в федеральное управление по вопросам семьи и гражданского общества поступило 533 заявления об увольнении со службы. В то же время это в дважды больше чем в прошлом году (209 заявлений).
528 заявлений были направлены от действующих военных и резервистов. Часто, в качестве обоснования указывалось то, что солдаты "не ожидали военного конфликта".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия обнародовала полный список вооружения, которое будет предоставлено Украине в рамках военной помощи.
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