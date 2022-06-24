Не очікували війни: в армії Німеччини почастішали випадки звільнення зі служби

Починаючи з січня по 2 червня до федерального управління з питань сім'ї та громадянського суспільства надійшло 533 заяви про звільнення зі служби. Водночас це є у двічі більше ніж торік (209 заяв).

528 заяв були направлені від діючих військових та резервістів. Часто, в якості обгрунтування, вказувалося те, що солдати "не очікували військового конфлікту".