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Не очікували війни: в армії Німеччини почастішали випадки звільнення зі служби

Фото: в армії Німеччини почастішали випадки звільнення зі служби (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Німеччині почастішали випадки звільнення з військової служби після початку війни в Україні. Німецькі солдати не очікували на військовий конфлікт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Починаючи з січня по 2 червня до федерального управління з питань сім'ї та громадянського суспільства надійшло 533 заяви про звільнення зі служби. Водночас це є у двічі більше ніж торік (209 заяв).

528 заяв були направлені від діючих військових та резервістів. Часто, в якості обгрунтування, вказувалося те, що солдати "не очікували військового конфлікту".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина оприлюднила повний список озброєння, яке буде надано Україні в рамках військової допомоги.

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