Не ожидали, что их отправили воевать. В Сумской области задержали 8 оккупантов
В Сумской области задержали 8 российских оккупантов. Захватчики не знали, что ехали на войну в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
"В одном из районов области полицейские вместе с территориальной обороной задержали 8 военных Российской Федерации. Все они своими действиями посягали на территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность Украины. Нападавшим от 20 до 30 лет. С их слов, они приехали на учебу и совсем не ожидали, что их отправили воевать", - говорится в сообщении.
Против задержанных открыли уголовное дело. Оккупантам сообщили о подозрении в совершении преступлений против безопасности Украины.
Напомним, в Одессе правоохранители задержали двух диверсантов. Они собирали информацию об украинских военных.
Также ранее в Кривом Роге задержали пятерых российских шпионов. Агенты Кремля снимали украинскую военную технику и позиции ВСУ.