Не очікували, що їх відправили воювати. В Сумській області затримали 8 окупантів

В Сумській області затримали 8 російських окупантів. Загарбники не знали, що їхали на війну в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію .

"В одному із районів області поліцейські разом з територіальною обороною затримали 8 військових Російської Федерації. Всі вони своїми діями посягали на територіальну цілісність, суверенітет та недоторканість України. Нападникам від 20 до 30 років. З їх слів, вони приїхали на навчання та зовсім не очікували, що їх відправили воювати", - йдеться у повідомленні.

Проти затриманих відкрили кримінальну справу. Окупантам повідомили про підозру у вчинені злочинів проти безпеки України.