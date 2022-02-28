Не очікували, що їх відправили воювати. В Сумській області затримали 8 окупантів
В Сумській області затримали 8 російських окупантів. Загарбники не знали, що їхали на війну в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
"В одному із районів області поліцейські разом з територіальною обороною затримали 8 військових Російської Федерації. Всі вони своїми діями посягали на територіальну цілісність, суверенітет та недоторканість України. Нападникам від 20 до 30 років. З їх слів, вони приїхали на навчання та зовсім не очікували, що їх відправили воювати", - йдеться у повідомленні.
Проти затриманих відкрили кримінальну справу. Окупантам повідомили про підозру у вчинені злочинів проти безпеки України.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали двох диверсантів. Вони збирали інформацію про українських військових.
Також раніше у Кривому Розі затримали п'ятьох російських шпигунів. Агенти Кремля знімали українську військову техніку та позиції ВСУ.