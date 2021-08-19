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Ожидает гарантии энергобезопасности: Зеленский прокомментировал визит Меркель к Путину

Автор: Сергей Пышкин

Владимир Зеленский высказался о визите Ангелы Меркель к Владимиру Путину. Президент Украины ожидает гарантии энергобезопасности от канцлера Германии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет представительство президента Украины, которое обнародовало интервью лидера с журналистами изданий из стран "Нормандской четверки" и США.

"Я чрезвычайно прагматичен в своих взглядах и могу реалистично оценивать свои ожидания. Речь идет прежде всего о реальных результатах. Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы", - отметил Зеленский.

Однако, президент Украины рассчитывает на то, что Путин и Меркель достигнут определенного согласия по энергобезопасности. Лидер страны надеется, что Россия согласится на поставки минимальных объемов газа, который будет транспортироваться из Украины в ЕС.

"Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины", - добавил президент.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаАнгела Меркель