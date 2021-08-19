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Очікує на гарантії енергобезпеки: Зеленський прокоментував візит Меркель до Путіна

Автор: Сергій Пишкін

Володимир Зеленський висловився щодо візиту Ангели Меркель до Володимира Путіна. Президент України очікує на гарантії енергобезпеки від канцлера Німеччини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет представництво президента України, яке оприлюднило інтерв'ю лідера з журналістами видань з країн "Нормандської четвірки" та США.

"Я надзвичайно прагматичний у своїх поглядах та можу реалістично оцінювати свої очікування. Йдеться насамперед про реальні результати. Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки", - відзначив Зеленський.

Однак, президент України розраховує на те, що Путін та Меркель досягнуть певної згоди щодо енергобезпеки. Лідер країни сподівається, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, який транспортуватиметься з України до ЄС.

"Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України", - додав президент.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінУкраїнаАнгела Меркель