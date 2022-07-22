UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что ожидает экономику Украины в ближайшие месяцы: прогноз аналитика

Фото: экономика Украины будет падать в ближайшие месяцы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Быстрого оздоровления экономики Украины ждать не стоит. Об этом свидетельствует решение НБУ сохранить учетную ставку 25% и заявления Нацбанка.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал аналитик "Альфа-Банка Украина" Алексей Блинов.

"Сигнал о намерении поддерживать учетную ставку 25% годовых в течение длительного времени прозвучал довольно сильно, и он отсекает весьма иррациональные ожидания возврата к прежнему порядку вещей, существовавшие среди многих участников рынка до сих пор", - сказал он.

По его словам, "вместе со слабым прогнозом роста ВВП в 2023-2024 годах НБУ послал весьма четкий сигнал: быстрого оздоровления экономики ждать не следует, нужно готовиться к затяжной стагфляции экономики".

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 33,4%. Согласно обновленному прогнозу, в 2023 году экономика вырастет на 5,5%, 2024 году - на 4,9%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 22 июля 2022 года.

Кроме того, НБУ ожидает, что инфляция в 2022 году составит 31%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика Украины