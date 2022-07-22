Что ожидает экономику Украины в ближайшие месяцы: прогноз аналитика

Быстрого оздоровления экономики Украины ждать не стоит. Об этом свидетельствует решение НБУ сохранить учетную ставку 25% и заявления Нацбанка.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал аналитик "Альфа-Банка Украина" Алексей Блинов.

"Сигнал о намерении поддерживать учетную ставку 25% годовых в течение длительного времени прозвучал довольно сильно, и он отсекает весьма иррациональные ожидания возврата к прежнему порядку вещей, существовавшие среди многих участников рынка до сих пор", - сказал он. По его словам, "вместе со слабым прогнозом роста ВВП в 2023-2024 годах НБУ послал весьма четкий сигнал: быстрого оздоровления экономики ждать не следует, нужно готовиться к затяжной стагфляции экономики".