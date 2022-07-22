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Что ожидает экономику Украины в ближайшие месяцы: прогноз аналитика

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Украина, Пятница 22 июля 2022 13:48
Что ожидает экономику Украины в ближайшие месяцы: прогноз аналитика Фото: экономика Украины будет падать в ближайшие месяцы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Быстрого оздоровления экономики Украины ждать не стоит. Об этом свидетельствует решение НБУ сохранить учетную ставку 25% и заявления Нацбанка.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал аналитик "Альфа-Банка Украина" Алексей Блинов.

"Сигнал о намерении поддерживать учетную ставку 25% годовых в течение длительного времени прозвучал довольно сильно, и он отсекает весьма иррациональные ожидания возврата к прежнему порядку вещей, существовавшие среди многих участников рынка до сих пор", - сказал он.

По его словам, "вместе со слабым прогнозом роста ВВП в 2023-2024 годах НБУ послал весьма четкий сигнал: быстрого оздоровления экономики ждать не следует, нужно готовиться к затяжной стагфляции экономики".

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 33,4%. Согласно обновленному прогнозу, в 2023 году экономика вырастет на 5,5%, 2024 году - на 4,9%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 22 июля 2022 года.

Кроме того, НБУ ожидает, что инфляция в 2022 году составит 31%.

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