Что ожидает экономику Украины в ближайшие месяцы: прогноз аналитика
Быстрого оздоровления экономики Украины ждать не стоит. Об этом свидетельствует решение НБУ сохранить учетную ставку 25% и заявления Нацбанка.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал аналитик "Альфа-Банка Украина" Алексей Блинов.
"Сигнал о намерении поддерживать учетную ставку 25% годовых в течение длительного времени прозвучал довольно сильно, и он отсекает весьма иррациональные ожидания возврата к прежнему порядку вещей, существовавшие среди многих участников рынка до сих пор", - сказал он.
По его словам, "вместе со слабым прогнозом роста ВВП в 2023-2024 годах НБУ послал весьма четкий сигнал: быстрого оздоровления экономики ждать не следует, нужно готовиться к затяжной стагфляции экономики".
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 33,4%. Согласно обновленному прогнозу, в 2023 году экономика вырастет на 5,5%, 2024 году - на 4,9%.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 22 июля 2022 года.
Кроме того, НБУ ожидает, что инфляция в 2022 году составит 31%.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.