Що очікує економіку України в найближчі місяці: прогноз аналітика

Швидкого оздоровлення економіки України чекати не варто. Про це свідчить рішення НБУ зберегти облікову ставку 25% і заяви Нацбанку.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав аналітик "Альфа-Банку Україна" Олексій Блінов.

За його словами, "разом зі слабким прогнозом зростання ВВП у 2023-2024 роках НБУ послав досить чіткий сигнал: швидкого оздоровлення економіки чекати не слід, потрібно готуватися до затяжної стагфляції економіки".

"Сигнал про намір підтримувати облікову ставку 25% річних протягом тривалого часу пролунав досить сильно, і він відсікає вельми ірраціональні очікування повернення до колишнього порядку речей, що існували серед багатьох учасників ринку досі", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2022 році на 33,4%. Згідно з оновленим прогнозом, в 2023 році економіка зросте на 5,5%, 2024 році - на 4,9%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення зберегти дисконтна ставка на рівні 25% річних з 22 липня 2022 року.

Крім того, НБУ очікує, що інфляція в 2022 році складе 31%.

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