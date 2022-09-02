Ожесточенные бои идут недалеко от Запорожской АЭС, - британская разведка

На юге Украины продолжаются ожесточенные бои, в том числе обстрелы в Энергодарском районе, недалеко от оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, несмотря на войну в Украине, 1 сентября российские военные приступили к учениям Восток-22, ежегодные совместные стратегические учения, "знаменующие собой кульминацию года военной подготовки".

Россия публично заявила, что примет участие 50 тысяч военнослужащих, однако маловероятно, что в этом году будет активно задействовано более 15 тысяч человек. Это около 20% сил, участвовавших в последних учениях "Восток" в 2018 году, считают в британской разведке.

"Военные действия России на Украине показали, что российские военно-стратегические учения, такие как "Восток", не смогли поддержать способность вооруженных сил проводить крупномасштабные и сложные операции. Такие мероприятия тщательно расписаны, не поощряют инициативу и в первую очередь нацелены на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию", - отмечают в Минобороны Британии.