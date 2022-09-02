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Запеклі бої йдуть недалеко від Запорізької АЕС, - британська розвідка

Фото: недалеко від Запорізької АЕС йдуть запеклі бої (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

На півдні України тривають запеклі бої, в тому числі обстріли в Енергодарському районі, недалеко від окупованої Росією Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується у зведенні, незважаючи на війну в Україні, 1 вересня російські військові приступили до навчань Схід-22, щорічні спільні стратегічні навчання, "що знаменують собою кульмінацію року військової підготовки".

Росія публічно заявила, що візьме участь 50 тисяч військовослужбовців, проте малоймовірно, що цього року буде активно задіяно понад 15 тисяч осіб. Це близько 20% сил, які брали участь в останніх навчаннях "схід" у 2018 році, вважають у британській розвідці.

"Військові дії Росії на Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, такі як "Схід", не змогли підтримати здатність збройних сил проводити великомасштабні і складні операції. Такі заходи ретельно розписані, не заохочують ініціативу і в першу чергу націлені на те, щоб справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Збройні сили України протягом 30-31 серпня продовжували наступальні операції на півдні України, підкріплені інтенсивними дальніми ударами по російських пунктах управління та тилового забезпечення на всій території окупованої зони.

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Запорожская АЭС