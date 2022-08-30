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Британская разведка назвала условие успеха наступления ВСУ под Херсоном

Новина українською →
Украина, Вторник 30 августа 2022 08:28
Британская разведка назвала условие успеха наступления ВСУ под Херсоном Фото: ВСУ начали наступление под Херсоном (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия усилила свою группировку на западном берегу Днепра в районе Херсона. Успех наступления ВСУ во многом зависит от сплоченности объединенных сил Южного военного округа Восточного военного округа РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, с утра 29 августа 2022 года несколько бригад ВСУ усилили артиллерийские обстрелы на передовых участках на юге Украины. Украинские дальнобойные высокоточные удары продолжают мешать пополнению запасов со стороны России. В то же время, пока невозможно подтвердить масштабы украинского удара.

По данным британской разведки, с начала августа Россия предприняла значительные усилия для усиления своих сил на западном берегу Днепра в районе Херсона. 49-я общевойсковая армия Южного военного округа (ЮВО) была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр.

В Минобороны Британии считают, что эта интеграция подразделений ЮВО и ВВО предполагает значительную реорганизацию российских сил в Украине. Россия предприняла шаги по объединению нескольких полунезависимых оперативных командований после их неудач в начале вторжения.

"Если Украине удастся провести длительные наступательные операции, сплоченность этой непроверенной структуры, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юг", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, ранее британская разведка назвала причины отстранения Шойгу от управления войсками в Украине

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