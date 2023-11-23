Гололедица и до 50 см снега. В ГСЧС предупредили о непогоде в ближайшие дни

В ближайшие дни в ряде областей Украины ожидается существенное ухудшение погоды. Предупреждают о гололеде, метели и прирост снежного покрова до 50 сантиметров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Призываем быть осторожными в эти дни и соблюдать правила безопасности! Лучше не планируйте дальние путешествия на это время", - пишет пресс-служба.

В частности значительные дожди в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму.

В частности мокрый снег, дождь и местами гололед ожидаются в:

26 и 27 ноября сильные снегопады можно ожидать в:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптика Наталья Диденко дала прогноз погоды на завтра, 24 ноября. Его можно прочитать по ссылке.

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