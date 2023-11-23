ua en ru
Чт, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гололедица и до 50 см снега. В ГСЧС предупредили о непогоде в ближайшие дни

Четверг 23 ноября 2023 17:08
UA EN RU
Гололедица и до 50 см снега. В ГСЧС предупредили о непогоде в ближайшие дни Фото: в ГСЧС предупредили о непогоде в ближайшие дни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшие дни в ряде областей Украины ожидается существенное ухудшение погоды. Предупреждают о гололеде, метели и прирост снежного покрова до 50 сантиметров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

26 и 27 ноября сильные снегопады можно ожидать в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Черкасской области;
  • Одесской области.

В частности мокрый снег, дождь и местами гололед ожидаются в:

  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;

"Прирост снежного покрова 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются метели, снежные заносы, на дорогах гололедица", - пишет пресс-служба.

В частности значительные дожди в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму.

Ветер:

  • в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с;
  • в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с;
  • на акватории Черного моря ожидается до 25-30 м/с, высота волн до 20-30 дм и ночью 27 ноября - до 30-50 дм.

"Призываем быть осторожными в эти дни и соблюдать правила безопасности! Лучше не планируйте дальние путешествия на это время", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптика Наталья Диденко дала прогноз погоды на завтра, 24 ноября. Его можно прочитать по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода
NEWS
Война РФ против Украины вошла в критический период, - внешняя разведка
Война РФ против Украины вошла в критический период, - внешняя разведка
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах