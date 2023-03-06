Ожеледиця та невеликий сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні у західних та північних областях місцями можливий невеликий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. На решті території - без істотних опадів.

Вітер переважно південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від +1 до +6 градусів, а на півдні повітря прогріється до +9. Вночі температура опуститься до -1 -6 градусів.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень місцями можливий сніг. Водії попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у столиці вдень +2 +4 градуси, а вночі від -2 до -4 градусів.