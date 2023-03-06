Гололедица и небольшой снег: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в западных и северных областях местами возможен небольшой снег. Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах. На остальной территории - без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров днем покажут от +1 до +6 градусов, а на юге воздух прогреется до +9. Ночью температура опустится до -1 -6 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Ночью днем возможен снег. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в столице днем +2 +4 градуса, а ночью от -2 до -4 градусов.