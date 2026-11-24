Дороги Києва та області 25 листопада будуть небезпечними через ожеледицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український гідрометцентр".
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та міста Києва.
"Вночі та вранці 25 листопада на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
Також заявлено І рівень небезпечності - жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - прогнозують фахівці.
Раніше РБК-Україна писало, що погода в Україні 25 листопада нагадуватиме по-справжньому зимову. Місцями прогнозують сніг, пориви вітру, мороз та ожеледицю.
В цілому погода в Україні впродовж доби 25 листопада очікується хмарна, з проясненнями.
Крім того, стало відомо, якою може бути зима в Україні й чи вплине на неї "супер" Ель-Ніньйо.