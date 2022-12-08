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Під Маріуполем пролунала серія гучних вибухів

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Маріуполь, Четвер 08 грудня 2022 17:53
Під Маріуполем пролунала серія гучних вибухів Фото: під Маріуполем пролунала серія гучних вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Урзуфі Донецької області було чути гучні звуки вибухів, які викликали паніку серед колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Судячи з систематично повторюваних звуків, щось дуже серйозно детонує. Психологічний ефект вибухів прекрасний. У селищі серед колаборатнів почалася паніка", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у понеділок, 5 грудня, під захопленим Маріуполем (Донецька область) сталися вибухи газу у двох будинках.

Як повідомлялося, днями українські військові завдали удару по позиціях окупантів у захопленому Маріуполі. Вдалося вразити щонайменше 2 систем ППО С-300.

Також у ніч на 5 грудня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Внаслідок чого в центрі міста спалахнула пожежа.

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