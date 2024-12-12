Гололед и желтый уровень опасности: украинцев предупредили об опасности на дорогах
Синоптики предупреждают о скользких дорогах, которые могут привести к затруднению движения и увеличению числа аварий. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Укргидрометцентр.
В Киеве и на большей части Украины объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы
12 декабря в Киеве и на большей части территории Украины, кроме юга и юго-востока, синоптики прогнозируют гололедицу. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый).
Фото: Укргидрометцентр
Скользкие дороги и тротуары могут стать причиной нарушения движения транспорта и увеличения риска аварий.
Погода в Киеве 12 декабря
По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Киевской области будет облачно, днем без осадков.
На дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области колеблется от -4° до +1°, в Киеве в течение суток -1°...-3°.
Правила поведения во время гололедицы
Для водителей:
- Соблюдайте безопасную дистанцию до транспортных средств впереди.
- Снижайте скорость движения, особенно в местах с повышенной опасностью (перекрестки, пешеходные переходы).
- Используйте зимние шины, чтобы обеспечить лучшее сцепление с дорогой.
- Избегайте резких маневров и экстренного торможения.
Для пешеходов:
- Выбирайте удобную обувь с нескользящей подошвой.
- Переходите улицу только в установленных местах, внимательно оценивая ситуацию.
- Будьте осторожны, передвигаясь по тротуарам или около проезжей части, так как возможны падения.
- Избегайте спешки, чтобы снизить риск травм.
Напомним, что в пятницу, 13 декабря, осадки с территории Украины уйдут. При этом во всех областях значительно похолодает. Небольшие, но "минусы" стоит ждать в большинстве регионов, как днем, так и ночью. Будет создаваться ощущение, что потепления и не было.