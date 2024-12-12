Гололед и желтый уровень опасности: украинцев предупредили об опасности на дорогах

Синоптики предупреждают о скользких дорогах, которые могут привести к затруднению движения и увеличению числа аварий. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Укргидрометцентр .

В Киеве и на большей части Украины объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

12 декабря в Киеве и на большей части территории Украины, кроме юга и юго-востока, синоптики прогнозируют гололедицу. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый).

Фото: Укргидрометцентр

Скользкие дороги и тротуары могут стать причиной нарушения движения транспорта и увеличения риска аварий.

Погода в Киеве 12 декабря

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Киевской области будет облачно, днем без осадков.

На дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области колеблется от -4° до +1°, в Киеве в течение суток -1°...-3°.

Правила поведения во время гололедицы

Для водителей:

Соблюдайте безопасную дистанцию до транспортных средств впереди.

до транспортных средств впереди. Снижайте скорость движения , особенно в местах с повышенной опасностью (перекрестки, пешеходные переходы).

, особенно в местах с повышенной опасностью (перекрестки, пешеходные переходы). Используйте зимние шины , чтобы обеспечить лучшее сцепление с дорогой.

, чтобы обеспечить лучшее сцепление с дорогой. Избегайте резких маневров и экстренного торможения.

Для пешеходов: