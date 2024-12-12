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Гололед и желтый уровень опасности: украинцев предупредили об опасности на дорогах

Украина, Четверг 12 декабря 2024 11:03
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Гололед и желтый уровень опасности: украинцев предупредили об опасности на дорогах Фото: гололед в Киеве и Украине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Синоптики предупреждают о скользких дорогах, которые могут привести к затруднению движения и увеличению числа аварий. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Укргидрометцентр.

В Киеве и на большей части Украины объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

12 декабря в Киеве и на большей части территории Украины, кроме юга и юго-востока, синоптики прогнозируют гололедицу. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый).

Гололед и желтый уровень опасности: украинцев предупредили об опасности на дорогах

Фото: Укргидрометцентр

Скользкие дороги и тротуары могут стать причиной нарушения движения транспорта и увеличения риска аварий.

Погода в Киеве 12 декабря

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Киевской области будет облачно, днем без осадков.

На дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области колеблется от -4° до +1°, в Киеве в течение суток -1°...-3°.

Правила поведения во время гололедицы

Для водителей:

  • Соблюдайте безопасную дистанцию до транспортных средств впереди.
  • Снижайте скорость движения, особенно в местах с повышенной опасностью (перекрестки, пешеходные переходы).
  • Используйте зимние шины, чтобы обеспечить лучшее сцепление с дорогой.
  • Избегайте резких маневров и экстренного торможения.

Для пешеходов:

  • Выбирайте удобную обувь с нескользящей подошвой.
  • Переходите улицу только в установленных местах, внимательно оценивая ситуацию.
  • Будьте осторожны, передвигаясь по тротуарам или около проезжей части, так как возможны падения.
  • Избегайте спешки, чтобы снизить риск травм.

Напомним, что в пятницу, 13 декабря, осадки с территории Украины уйдут. При этом во всех областях значительно похолодает. Небольшие, но "минусы" стоит ждать в большинстве регионов, как днем, так и ночью. Будет создаваться ощущение, что потепления и не было.

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