Ожеледь та туман. ДСНС попередила про негоду в Івано-Франківській області
В Івано-Франківській області очікується ускладнення погодних умов. Негода триматиметься протягом наступної доби 6 грудня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
Зазначається, що в другій половині дня 5 грудні, а також вночі й вранці 6 грудня в області та безпосередньо в Івано-Франківську очікується туман, погіршення видимості до 100-500 метрів та ожеледь.
"Протягом доби 6 грудня на дорогах збережеться ожеледиця (1 рівень небезпеки, жовтий)", - додає пресслужба.
ДСНС закликає бути обережними й дотримуватись правил безпеки під час перебування на вулиці.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними синоптиків, сьогодні в Україні очікується морозна погода, однак без опадів.
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