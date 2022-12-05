ua ru
Пн, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гололедица и туман. ГСЧС предупредила о непогоде в Ивано-Франковской области

Новина українською →
Понедельник 05 декабря 2022 18:10
Гололедица и туман. ГСЧС предупредила о непогоде в Ивано-Франковской области Фото: ГСЧС предупредила о непогоде в Ивано-Франковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Ивано-Франковской области ожидается усложнение погодных условий. Ненастье будет держаться в течение следующих суток 6 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Отмечается, что во второй половине дня 5 декабря, а также ночью и утром 6 декабря в области и непосредственно в Ивано-Франковске ожидается туман, ухудшение видимости до 100-500 метров и гололедица.

"В течение суток 6 декабря на дорогах сохранится гололедица (1 уровень опасности, желтый)", - добавляет пресс-служба.

ГСЧС призывает быть осторожными и соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным синоптиков, сегодня в Украине ожидается морозная погода, однако без осадков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Ивано-Франковская область
NEWS
Оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине: все последствия атаки
Оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине: все последствия атаки
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии