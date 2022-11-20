Ожеледь та пориви вітру: якою буде погода в Україні завтра

Частина областей України завтра, 21 листопада, накриє мокрий сніг та дощ. При цьому на дорогах очікується ожеледь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.
Завтра по всій території України хмарно. Вночі у північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях сніг, на решті території - дощ.
Вдень більшість регіонів накри мокрий сніг та дощ, лише на південному сході та крайньому заході без опадів.
В Україні, крім південних та південно-східних областей, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на півдні вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
Вночі у Києві та області невеликий сніг, вдень значний мокрий сніг та дощ. Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледь. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів вночі покажуть до -5 градусів, а вдень - у районі нуля.
Нагадаємо, у ДСНС попередили про можливі проблеми на дорогах через снігопади та ожеледицю.
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