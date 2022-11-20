Гололедица и порывы ветра: какой будет погода в Украине завтра

Погода в Украине

Завтра на всей территории Украины облачно. Ночью в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях снег, на остальной территории - дождь.

Днем большинство регионов накрыт мокрый снег и дождь, лишь на юго-востоке и крайнем западе без осадков.

В Украине, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юге днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в западных и северных областях ночью до -5 градусов, а днем от -2 до +3 градусов;

в центре и Закарпатье ночью +5 градусов, а днем +4 +9 градусов;

в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью +3 +8 градусов, днем +11 +16 градусов.

Погода в Киеве

Ночью в Киеве и области небольшой снег, днем мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и гололеде. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров ночью покажут до -5 градусов, а днем - в районе нуля.