Гололедица и порывы ветра: какой будет погода в Украине завтра

Часть областей Украины завтра, 21 ноября, накроет мокрый снег и дождь. При этом на дорогах ожидается гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
Завтра на всей территории Украины облачно. Ночью в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях снег, на остальной территории - дождь.
Днем большинство регионов накрыт мокрый снег и дождь, лишь на юго-востоке и крайнем западе без осадков.
В Украине, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юге днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
Ночью в Киеве и области небольшой снег, днем мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и гололеде. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Столбики термометров ночью покажут до -5 градусов, а днем - в районе нуля.
Напомним, в ГСЧС предупредили о возможных проблемах на дорогах из-за снегопадов и гололеда.
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