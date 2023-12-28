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На "оздоровлення": за період осені окупанти викрали понад 10 тисяч українських дітей

Фото: РФ протягом осені депортувала понад 10 тисяч українських дітей (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Російські загарбники продовжують масові хвилі депортації неповнолітніх з тимчасово окупованої території України. Лише за минулу осінь росіяни вивезли на "оздоровлення" 10 тисяч українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Дітей вивозять у дитячі табори, де піддають пропаганді й нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам. З кожного регіону був план щодо 2,5 тисячі дітей", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає ЦНС, направлення на "оздоровлення" видають лікарі, яких завезли з РФ.

Так, у Центрі навели кричущий випадок, жертвою якого стала 12-річна українська дитина. Вона разом з іншими неповнолітніми у поїзді Тюмень-Адлер повертались з "оздоровлення".

"Всіх дітей перевозили в жахливих умовах, а перед цим вакцинували російською "якісною" вакциною від грипу. В результаті понад 100 дітей потрапили у лікарню", - наголошують в ЦНС, зауваживши про неминуче покарання всіх причетних до депортації українських дітей.

Українська 12-річна дитина загинула у поїзді РФ

Нагадаємо, у російському місті Тюмень загинула 12-річна дівчинка з України. Окупанти відправили її туди для "відпочинку" у дитячому таборі.

Дівчинка разом з іншими дітьми поверталась потягом до окупованої Луганської області з Тюмені. Туди вона нібито їздила на оздоровлення. Однак у потязі по дорозі додому дівчинці стало погано. Відомо, що 12-річна луганчанка втратила свідомість ще в поїзді - врятувати її не змогли.

Викрадення дітей Росією

З початку повномасштабної війни Росія систематично вивозить українських дітей до окупованого Криму, Білорусі чи віддалених регіонів Росії.

Раніше ми повідомляли, що через незаконну депортацію дітей, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини до РФ Марію Львову-Бєлову.

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Діти війни