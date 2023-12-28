На "оздоровление": за период осени оккупанты похитили более 10 тысяч украинских детей

"Детей вывозят в детские лагеря, где подвергают пропаганде и нередко вообще не возвращают домой официальным опекунам. Из каждого региона был план по 2,5 тысячи детей", - говорится в сообщении.

Как отмечает ЦНС, направление на "оздоровление" выдают врачи, завезенные из РФ.

Так, в Центре привели в пример вопиющий случай, жертвой которого стал 12-летний украинский ребенок. Она вместе с другими несовершеннолетними в поезде Тюмень-Адлер возвращалась из "оздоровления".

"Всех детей перевозили в ужасающих условиях, а перед этим вакцинировали российской "качественной" вакциной от гриппа. В результате более 100 детей попали в больницу", - отмечают в ЦНС, отметив неизбежное наказание всех причастных к депортации украинских детей.