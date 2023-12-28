На "оздоровление": за период осени оккупанты похитили более 10 тысяч украинских детей

Российские захватчики продолжают массовые волны депортации несовершеннолетних с временно оккупированной территории Украины. Только за прошлую осень россияне вывезли на "оздоровление" 10 тысяч украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Детей вывозят в детские лагеря, где подвергают пропаганде и нередко вообще не возвращают домой официальным опекунам. Из каждого региона был план по 2,5 тысячи детей", - говорится в сообщении.
Как отмечает ЦНС, направление на "оздоровление" выдают врачи, завезенные из РФ.
Так, в Центре привели в пример вопиющий случай, жертвой которого стал 12-летний украинский ребенок. Она вместе с другими несовершеннолетними в поезде Тюмень-Адлер возвращалась из "оздоровления".
"Всех детей перевозили в ужасающих условиях, а перед этим вакцинировали российской "качественной" вакциной от гриппа. В результате более 100 детей попали в больницу", - отмечают в ЦНС, отметив неизбежное наказание всех причастных к депортации украинских детей.
Напомним, в российском городе Тюмень погибла 12-летняя девочка из Украины. Оккупанты отправили ее туда для "отдыха" в детском лагере.
Девочка вместе с другими детьми возвращалась поездом в оккупированную Луганскую область из Тюмени. Туда она ездила на оздоровление. Однако в поезде по дороге домой девочке стало плохо. Известно, что 12-летняя луганчанка упала в обморок еще в поезде - спасти ее не смогли.
С начала полномасштабной войны Россия систематически вывозит украинских детей в оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные регионы России.
Ранее мы сообщали, что из-за незаконной депортации детей Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.
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