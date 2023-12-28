На "оздоровлення": за період осені окупанти викрали понад 10 тисяч українських дітей

Російські загарбники продовжують масові хвилі депортації неповнолітніх з тимчасово окупованої території України. Лише за минулу осінь росіяни вивезли на "оздоровлення" 10 тисяч українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Дітей вивозять у дитячі табори, де піддають пропаганді й нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам. З кожного регіону був план щодо 2,5 тисячі дітей", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає ЦНС, направлення на "оздоровлення" видають лікарі, яких завезли з РФ.

Так, у Центрі навели кричущий випадок, жертвою якого стала 12-річна українська дитина. Вона разом з іншими неповнолітніми у поїзді Тюмень-Адлер повертались з "оздоровлення".

"Всіх дітей перевозили в жахливих умовах, а перед цим вакцинували російською "якісною" вакциною від грипу. В результаті понад 100 дітей потрапили у лікарню", - наголошують в ЦНС, зауваживши про неминуче покарання всіх причетних до депортації українських дітей.