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Оздоровление детей: Раде рекомендуют поручить Кабмину разработать госпрограмму

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Украина, Вторник 08 июня 2021 16:40
Оздоровление детей: Раде рекомендуют поручить Кабмину разработать госпрограмму Фото: Раде рекомендуют поручить Кабмину разработать госпрограмму оздоровления детей (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют поручить Кабинету министров разработать государственную программу оздоровления и отдыха детей. Это предусматривает проект постановления №№5455.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам молодежи и спорта.

При разработке соответствующей государственной программы Кабмина планируется рекомендовать учесть:

  • особенности работы детских заведений оздоровления и отдыха в условиях действия карантина;
  • необходимость предоставления за счет государственного и местных бюджетов финансовой поддержки, направленной на сохранение и развитие сети детских учреждений оздоровления и отдыха.

Государственная программа отдыха и оздоровления детей работала только до 2008 года.

"Комитет неоднократно в течение нескольких созывов обращался к правительству по разработке соответствующей государственной целевой программы, соответствующие поручения Кабинета министров утверждались постановлениями ВРУ, однако до сих пор требования статьи 25 закона "Об оздоровлении и отдыхе детей" не выполнены", - говорится в сообщении.

В случае принятия постановления правительство должно разработать такую ​​госпрограмму в течение трех месяцев.

"По результатам обсуждения члены комитета рекомендуют Верховной раде принять проект постановления с учетом предложений комитета", - говорится в сообщении.

Напомним, в Министерстве социальной политики анонсировали создание Центров раннего вмешательства. Глава ведомства Марина Лазебная отметила, что такие центры обеспечат раннее выявление нарушений развития у детей.

Как писало РБК-Украина, Кабмин внес в Раду проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" о размере помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму до 50 тысяч гривен и установить ежегодную индексацию.

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