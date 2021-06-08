Оздоровление детей: Раде рекомендуют поручить Кабмину разработать госпрограмму
Верховной раде рекомендуют поручить Кабинету министров разработать государственную программу оздоровления и отдыха детей. Это предусматривает проект постановления №№5455.
Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам молодежи и спорта.
При разработке соответствующей государственной программы Кабмина планируется рекомендовать учесть:
- особенности работы детских заведений оздоровления и отдыха в условиях действия карантина;
- необходимость предоставления за счет государственного и местных бюджетов финансовой поддержки, направленной на сохранение и развитие сети детских учреждений оздоровления и отдыха.
Государственная программа отдыха и оздоровления детей работала только до 2008 года.
"Комитет неоднократно в течение нескольких созывов обращался к правительству по разработке соответствующей государственной целевой программы, соответствующие поручения Кабинета министров утверждались постановлениями ВРУ, однако до сих пор требования статьи 25 закона "Об оздоровлении и отдыхе детей" не выполнены", - говорится в сообщении.
В случае принятия постановления правительство должно разработать такую госпрограмму в течение трех месяцев.
"По результатам обсуждения члены комитета рекомендуют Верховной раде принять проект постановления с учетом предложений комитета", - говорится в сообщении.
Напомним, в Министерстве социальной политики анонсировали создание Центров раннего вмешательства. Глава ведомства Марина Лазебная отметила, что такие центры обеспечат раннее выявление нарушений развития у детей.
Как писало РБК-Украина, Кабмин внес в Раду проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" о размере помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму до 50 тысяч гривен и установить ежегодную индексацию.