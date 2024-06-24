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Озброєння, відбудова, спецтрибунал для Кремля: якою буде безпекова угода України з ЄС

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Проєкт безпекової угоди між Україною і Євросоюзом містить два основні розділи щодо безпекових гарантій. В окремому розділі окреслено план дій на випадок повторення агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода, яке ознайомилося з проєктом угоди.

За інформацією видання, яку воно отримало від неназваного європейського дипломата, текст угоди має бути затверджено на засіданні Ради Євросоюзу із загальних питань 25 червня у Люксембурзі. Підписати документ можуть 27 червня у Брюсселі під час саміту лідерів ЄС.

Проєкт містить згадки про ухвалені раніше програми фінансової і військової підтримки України, зокрема 50 мільярдів євро, закладені у бюджет ЄС на 2024-2027 роки в рамках програми Ukraine Facility; кошти на відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру; п’ять мільярдів – на зброю з Фонду допомоги Україні і прибутки від заморожених російських активів.

Два основні розділи документа стосуються безпосередньо безпекових гарантій.

  • У першому йдеться про оборонні питання: стабільне й довгострокове забезпечення військовою технікою, військову підготовку й оборонну реформу, співпрацю у сфері оборонного виробництва, кібербезпеку, обмін розвідданими тощо.
  •  Другий розділ містить ширші питання: щодо «майбутнього України і її громадян у Європейському союзі», розмінування і відбудови України, продовження підтримки українських біженців, збереження і посилення санкцій проти Росії, створення спеціального трибуналу для російської політичної верхівки тощо.

В окремому розділі угоди окреслено план дій на випадок повторення агресії. Зокрема, протягом доби мають бути проведені термінові консультації.

 

Нагадаємо, 19 червня в Офісі президента повідомили, що Україна і Європейський союз офіційно узгодили текст угоди про гарантії безпеки.

Загалом на цей час Україна підписала безпекові угоди з більш ніж десятком країн.

Наприклад, нещодавно підписана угода зі США накладає на Україну зобов'язання провести низку інституційних реформ на шляху країни до членства у НАТО.

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