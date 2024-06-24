RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вооружение, восстановление, спецтрибунал для Кремля: каким будет соглашение по безопасности Украины с ЕС

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Проект соглашения между Украиной и Евросоюзом содержит два основных раздела относительно гарантий безопасности. В отдельной главе намечен план действий на случай повторения агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода, ознакомившееся с проектом соглашения.

По информации издания, полученной от неназванного европейского дипломата, текст соглашения должен быть утвержден на заседании Совета Евросоюза по общим вопросам 25 июня в Люксембурге. Подписать документ могут 27 июня в Брюсселе на саммите лидеров ЕС.

Проект содержит упоминания о принятых ранее программах финансовой и военной поддержки Украины, в том числе 50 миллиардов евро, заложенных в бюджет ЕС на 2024-2027 годы в рамках программы Ukraine Facility; средства на возмещение странам ЕС предоставленного Украине оружия из Европейского фонда мира; пять миллиардов – на оружие из Фонда помощи Украине и доходы от замороженных российских активов.

Два основных раздела документа касаются непосредственно гарантий безопасности.

  • В первом речь идет об оборонных вопросах: стабильном и долгосрочном обеспечении военной техникой, военной подготовке и оборонной реформе, сотрудничестве в сфере оборонного производства, кибербезопасности, обмене разведданными и т.д.
  • Вторая глава содержит более широкие вопросы: относительно "будущего Украины и ее граждан в Европейском союзе", разминирования и восстановления Украины, продолжения поддержки украинских беженцев, сохранения и усиления санкций против России, создания специального трибунала для российской политической верхушки и т.д.

В отдельном разделе соглашения намечен план действий на случай повторения агрессии. В частности, в течение суток должны быть проведены срочные консультации.

 

Напомним, 19 июня в Офисе президента сообщили, что Украина и Европейский союз официально согласовали текст соглашения о гарантиях безопасности.

Всего в настоящее время Украина подписала соглашения о безопасности с более чем десятком стран.

К примеру, недавно подписанное соглашение с США накладывает на Украину обязательство провести ряд институциональных реформ на пути страны к членству в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВойна в Украине