Вооружение россиян превратилось в хлам. ВСУ нанесли удар на Новопавловском направлении
Пилоты ударных дронов ВСУ уничтожили важное вражеское вооружение на Новопавловском направлении. Техника россиян стала мишенью для украинских сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
На Новопавловском направлении украинские пилоты ударных дронов батальона беспилотных систем точно попали во вражескую технику.
Уничтожены самоходная артиллерийская установка (САУ), миномет, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и несколько гаубиц, что значительно ослабило боевую способность оккупантов в этом районе.
Благодаря мастерству пилотов, вражеское вооружение и техника были превращены в демилитаризованный хлам.
Напомним, что операторы FPV-дронов уничтожили самоходную артиллерийскую установку и склады боекомплектов врага. Украинские бойцы остановили продвижение.
Кроме того, ВСУ нанесли серьезные потери врагу на восточном направлении. С помощью FPV-дронов ВСУ уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов и подбили САУ 2С4 "Тюльпан".