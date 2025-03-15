Вооружение россиян превратилось в хлам. ВСУ нанесли удар на Новопавловском направлении

Фото: дроны ВСУ уничтожили САУ и несколько гаубиц (Getty Images)

Пилоты ударных дронов ВСУ уничтожили важное вражеское вооружение на Новопавловском направлении. Техника россиян стала мишенью для украинских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На Новопавловском направлении украинские пилоты ударных дронов батальона беспилотных систем точно попали во вражескую технику. Уничтожены самоходная артиллерийская установка (САУ), миномет, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и несколько гаубиц, что значительно ослабило боевую способность оккупантов в этом районе. Благодаря мастерству пилотов, вражеское вооружение и техника были превращены в демилитаризованный хлам.