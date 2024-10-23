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На озброєнні ЗСУ з'являться "таргани": що відомо про українську розробку

У підрозділах Сил оборони дозволили використовувати "тарганів" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.

Що відомо про роботизований комплекс "Тарган"

У Міноборони розповіли, що безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган" був розроблений українськими інженерами.

Він має невеликі розміри, тож це дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі.

Тим часом сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб це можуть бути:

  • боєприпаси
  • продукти харчування
  • спорядження тощо

Зазначається також, що "Тарган" може рухатись полем бою непомітно та на значну відстань завдяки:

  • безшумному електричному двигуну
  • великим гумовим колесам
  • особливостям конструкції

Наземний роботизований комплекс "Тарган" (фото: mil.gov.ua)

Нагадаємо, на тлі повномасштабної війни з РФ українська влада та армія прагнуть збільшити виробництво далекобійного озброєння, включаючи балістичні ракети, здатні завдавати ударів по ворожих цілях на великих відстанях.

Щоб забезпечити стратегічну автономію та зміцнити обороноздатність країни в умовах затяжної війни, уряд України розробляє комплексні програми підтримки оборонної промисловості.

Однією з новітніх українських розробок стала ракета-дрон "Паляниця", яку вже було застосовано в бойових умовах. Це високоточне озброєння створене для ураження стратегічних об'єктів противника та демонструє здатність України самостійно розробляти й впроваджувати сучасні види зброї, які відповідають вимогам війни.

Читайте також, як Міноборони сертифікувало першу школу операторів БПЛА.

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