На озброєнні ЗСУ з'являться "таргани": що відомо про українську розробку

Що відомо про роботизований комплекс "Тарган"

У Міноборони розповіли, що безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган" був розроблений українськими інженерами.

Він має невеликі розміри, тож це дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі.

Тим часом сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб це можуть бути:

боєприпаси

продукти харчування

спорядження тощо

Зазначається також, що "Тарган" може рухатись полем бою непомітно та на значну відстань завдяки:

безшумному електричному двигуну

великим гумовим колесам

особливостям конструкції

Наземний роботизований комплекс "Тарган" (фото: mil.gov.ua)