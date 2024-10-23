RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

На вооружении ВСУ появятся "тараканы": что известно об украинской разработке

В подразделениях Сил обороны разрешили использовать "тараканов" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использовать в подразделениях Сил обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "Таракан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Что известно о роботизированном комплексе "Таракан"

В Минобороны рассказали, что беспилотный наземный роботизированный комплекс "Таракан" был разработан украинскими инженерами.

Он имеет небольшие размеры, что позволяет транспортировать его в микроавтобусе или на автомобильном прицепе.

Между тем сам наземный робот может перевозить до двух центнеров груза. В зависимости от потребностей это могут быть:

  • боеприпасы
  • продукты питания
  • снаряжение и т.п.

Отмечается также, что "Таракан" может двигаться по полю боя незаметно и на значительное расстояние благодаря:

  • бесшумному электрическому двигателю
  • большим резиновым колесам
  • особенностям конструкции

Наземный роботизированный комплекс "Таракан" (фото: mil.gov.ua)

Напомним, на фоне полномасштабной войны с РФ украинские власти и армия стремятся увеличить производство дальнобойного вооружения, включая баллистические ракеты, способные наносить удары по враждебным целям на больших расстояниях.

Чтобы обеспечить стратегическую автономию и укрепить обороноспособность страны в условиях затяжной войны, правительство Украины разрабатывает комплексные программы поддержки оборонной промышленности.

Одной из новейших украинских разработок стала ракета-дрон "Паляница", которая уже была применена в боевых условиях. Это высокоточное вооружение создано для поражения стратегических объектов противника и демонстрирует способность Украины самостоятельно разрабатывать и внедрять современные виды оружия, отвечающие требованиям войны.

Читайте также, как Минобороны сертифицировало первую школу операторов БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВоенный