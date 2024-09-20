На озброєнні ЗСУ з'явиться унікальний всюдихід-амфібія: що про нього відомо

Українська розробка може працювати на будь-якій місцевості, навіть під час виїзду з води на кригу.

Український всюдихід "Таха" має невеликі габарити та може розвертатися на місці. Це допомагає техніці ефективно маневрувати в обмеженому просторі.

Головні переваги "Тахи":

долає перешкоди заввишки понад 1 метр;

може перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів;

швидкість на суші - до 40 км/год, на воді - до 6 км/год;

здатний працювати на одній заправці понад дві доби.

Як пояснили у Міноборони, всюдихід-амфібія тисне шинами на поверхню слабше, ніж нога людини. Це дає йому змогу рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.

Цей транспорт вже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і продуктів харчування у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися.