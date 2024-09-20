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На вооружении ВСУ появится уникальный вездеход-амфибия: что о нем известно

Фото: ВСУ получат украинский вездеход "Таха" (mil.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

На вооружение украинской армии был допущен уникальный вездеход-амфибия "Таха". Это уникальная разработка украинских изготовителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Украинская разработка может работать на любой местности, даже при выезде из воды на лед.

Украинский вездеход "Таха" имеет небольшие габариты и может разворачиваться на месте. Это помогает технике эффективно маневрировать в ограниченном пространстве.

Главные преимущества "Тахи":

  • преодолевает препятствия высотой более 1 метра;
  • может перевозить до 1 тонны груза или до 10 пассажиров;
  • скорость на суше - до 40 км/ч, на воде - до 6 км/ч;
  • способен работать на одной заправке более двух суток.

Как объяснили в Минобороны, вездеход-амфибия давит шинами на поверхность слабее, чем ноги человека. Это позволяет ему двигаться по сыпучей и нестабильной почве.

Этот транспорт используется на фронте для эвакуации, перевозки боеприпасов и продуктов питания в сложных условиях рельефа местности, где другие виды военной техники не справляются.

 

Украинские дроны

Украинские производства значительно нарастили производство дронов и авиационных комплексов с начала полномасштабной войны. Речь идет не только о коптерах и ударных беспилотниках, но и о морских дронах. В Украине даже появился отдельный вид войск, специализирующихся на дронах - Силы беспилотных систем.

Недавно Минобороны сообщило, что на вооружение ВСУ был допущен новый дрон-бомбер "Черная вдова".

Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что украинские дроны уже могут поражать цели в России на расстоянии до 1800 км от границы с Украиной.

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