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ЗСУ будуть отримувати нові дрони-бомбери "Чорна вдова": які їх переваги

Україна , Середа 11 вересня 2024 12:22
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ЗСУ будуть отримувати нові дрони-бомбери "Чорна вдова": які їх переваги Фото: на озброєння ЗСУ взяли дрон "Чорна вдова" (mil.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Новий дрон "Чорна вдова" кодифікували та допустили до постачання у війська. Цей безпілотний авіаційний комплекс має декілька переваг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як зазначається, новий дрон-бомбер дозволили постачати на озброєння української армії.

"Чорна вдова" - це безпілотник тактичного рівня дії. Оператори можуть застосовувати їх як вдень, так і вночі.

Багаторазовий дрон також може працювати у форматі ударного FPV. У Міністерстві оборони наголошують, що порівняно невисока ціна одного дрона дозволяє його використовувати і у такому варіанті.

"Виконаний у форматі для одноразового використання коптер "Чорної вдови" бере на борт посилений заряд вибухівки", - додають у відомстві.

Зброя українського виробництва

Україна з початку повномасштабного вторгнення збільшила темпи виробництва зброї. Її виробляють не тільки на території України, але й за кордоном у співпраці з партнерами.

Українські виробники також розробляють нові види зброї. Зокрема, в Україні розробили морські дрони, які розвідники використовують для знищення російських кораблів та інших об'єктів у морі.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомляв, що українські дрони можуть вражати об'єкти у Росії на відстані до 1800 км.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про перше успішне застосування вітчизняної ракети-дрона "Паляниця". Детальніше про нову таємну зброю України - у нашому матеріалі.

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