Овочі на зиму. Ситуація з цінами на новий урожай та коли робити запаси

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Запаси на зиму: що можна купити заздалегідь

В наші дні овочі доступні протягом всього року, але залежно від сезону ціни на них змінюються. Тому багато покупців наприкінці літа починають робити закупи за найбільш вигідною вартістю – в сезон достигання та найбільшої пропозиції.

Хоча більшість видів агропродукції складно зберігати довго, овочі так званого "борщового набору" можуть протягом місяців не псуватися.

Йдеться про картоплю, капусту, буряк, моркву, цибулю, часник. Головна умова для їх тривалого зберігання – прохолодне та сухе місце, до прикладу, підвал чи льох у будинку.

Погода впливає. Врожай овочів 2024

Спекотна погода без дощів цьогоріч позначилася на врожайності та термінах дозрівання окремих овочів.

Як розповіла керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович, погані погодні умови вплинули на врожай капусти. Погода та сезонні чинники також затримали збір цибулі.

Фото: урожай цибулі затримала спека у липні (freepik.com)

Портал EastFruit повідомляє, що наразі для цибулі період міжсезоння, коли багато фермерів уже завершили реалізацію наявних обсягів ріпчастої цибулі. До збирання врожаю пізніших сортів приступили лише поодинокі господарства.

Водночас аналітики порталу наголошують, що аномальна спека могла вплинути на якість та обсяги врожаю і пізніх сортів.

Спекотна погода прискорила збір нового врожаю картоплі. Українські фермери почали збирати картоплю в ще липні, що в підсумку призвело до істотного збільшення пропозиції на ринку та зниження вартості коренеплоду.

Ціни на овочі зараз, чи чекати на здешевшання

Початок серпня відзначився різким стрибком цін на білоголову капусту. Як каже Тетяна Попович, це трапилося через погані погодні умови. На її думку, ціни можуть стабілізуватися в найближчі тижні, але значного зниження не передбачається через сезонні фактори.

Минулого року ситуація була дещо кращою завдяки сприятливішим умовам. Так, на ринку "Шувар" капуста у 2023 році коштувала 7 грн/кг, наразі ціна становить 19-20 грн/кг (оптова).

Роздрібна вартість у супермаркетах є ще вищою (в АТБ – 32,89 грн/кг; в "Сільпо" – 32,9 грн/кг; у Novus також 32,9 грн/кг).

Скриншот atbmarket.com

Ціни на ріпчасту цибулю на ринку "Шувар" коливаються між 13-18 грн/кг (минулого року 14 грн/кг). Експертка зазначає, що до осені значного зниження цін не очікується, хоча можливе певне стабілізування.

Купити цибулю в мережах магазинів АТБ можна за 11,95 грн/кг; у "Сільпо" – 15,6 грн/кг; у Novus – 13,99 грн/кг.

Картопля на оптовому ринку коштує 10-16 грн/кг (минулого року в аналогічний період середня ціна становила 8 грн/кг). Ціни в магазинах коливаються від 15,8 до 23,5 грн/грн.

Виробники не виключають подальшого зниження цін на картоплю, якщо темпи збуту цієї продукції найближчим часом не прискоряться, пише EastFruit.

Фото: ціни на картоплю можуть знизитись (freepik.com)

Морква цьогоріч дешевша. Оптова ціна на ринку "Шувар" становить 12-15 грн/кг проти 17 грн/кг торік. Роздрібна вартість у магазинах – в середньому на рівні 12 грн/кг, мита морква трохи дорожча – від 16 грн/кг.

Наразі стартує збір урожаю часнику. За даними AgroPortal, українські господарства сумарно можуть зібрати 1,5-2 тис. тонн. Виробництво зменшується, а ціни на часник зростатимуть не лише в Україні, а й у світі. Це пов'язано зі значним подорожчанням процесів вирощування. Мінфін приводить середню вартість часнику на 1 серпня в Україні – 165,8 грн/кг.

Оптова ціна на буряк складає 9-10 грн/кг. У магазинах ранній овоч можна купити за 12 грн/кг в середньому. Минулого року ціна дорівнювала 15 грн/кг.

При підготовці використовувалися: публікації порталів EastFruit та AgroPortal, дані щодо цін на продукти сайту Мінфін та мереж супермаркетів АТБ, Сільпо, Novus, коментар керівниці відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (Львів) Тетяни Попович.