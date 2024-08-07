Овощи на зиму. Ситуация с ценами на новый урожай и когда делать запасы

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Запасы к зиме: что можно купить заранее

В наши дни овощи доступны в течение всего года, но в зависимости от сезона цены на них меняются. Поэтому многие покупатели в конце лета начинают делать закупки по наиболее выгодной стоимости – в сезон созревания и наибольшего предложения.

Хотя большинство видов агропродукции сложно хранить долго, овощи так называемого "борщевого набора" могут не портиться в течение многих месяцев.

Речь идет о картофеле, капусте, свекле, моркови, луке, чесноке. Главное условие для их длительного хранения – прохладное и сухое место, к примеру, подвал или погреб в доме.

Погода влияет. Урожай овощей 2024

Жаркая погода без дождей в этом году сказалась на урожайности и сроках созревания отдельных овощей.

Как рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, плохие погодные условия повлияли на урожай капусты. Погода и сезонные факторы также задержали сбор лука.

Фото: урожай лука задержала жара в июле (freepik.com)

Портал EastFruit сообщает, что сейчас для лука период межсезонья, когда многие фермеры уже завершили реализацию имеющихся объемов репчатого лука. К уборке урожая более поздних сортов приступили только единичные хозяйства.

В то же время аналитики портала отмечают, что аномальная жара могла повлиять на качество и объем урожая и поздних сортов.

Жаркая погода ускорила сбор нового урожая картофеля. Украинские фермеры начали собирать картофель в июле, что в итоге привело к существенному увеличению предложения на рынке и снижению стоимости корнеплода.

Цены на овощи сейчас и будут ли дешевле

Начало августа ознаменовалось резким скачком цен на белокочанную капусту. Как говорит Татьяна Попович, это случилось из-за плохих погодных условий. По ее мнению, цены могут стабилизироваться в ближайшие недели, но значительного снижения не предполагается из-за сезонных факторов.

В прошлом году ситуация была несколько лучше из-за более благоприятных условий. Так, на рынке "Шувар" капуста в 2023 году стоила 7 грн/кг, сейчас цена составляет 19-20 грн/кг (оптовая).

Розничная стоимость в супермаркетах еще выше (в АТБ – 32,89 грн/кг; в "Сильпо" – 32,9 грн/кг; в Novus также 32,9 грн/кг).

Скриншот atbmarket.com

Цены на репчатый лук на рынке "Шувар" колеблются между 13-18 грн/кг (в прошлом году 14 грн/кг). Эксперт отмечает, что к осени значительного снижения цен не ожидается, хотя возможна определенная стабилизация.

Купить лук в сетях магазинов АТБ можно за 11,95 грн/кг; в "Сильпо" – 15,6 грн/кг;в Novus – 13,99 грн/кг.

Картофель на оптовом рынке стоит 10-16 грн/кг (в прошлом году в аналогичный период средняя цена составляла 8 грн/кг). Цены в магазинах колеблются от 15,8 до 23,5 грн/грн.

Производители не исключают дальнейшего снижения цен на картофель, если темпы сбыта этой продукции в ближайшее время не ускорятся, пишет EastFruit.

Фото: цены на картофель могут снизиться (freepik.com)

Морковь в этом году стоит дешевле. Оптовая цена на рынке "Шувар" составляет 12-15 грн/кг по сравнению с 17 грн/кг в прошлом году. Розничная стоимость в магазинах – в среднем на уровне 12 грн/кг, мытая морковь немного дороже – от 16 грн/кг.

В этом месяце стартует сбор урожая чеснока. По данным AgroPortal, украинские хозяйства суммарно могут собрать 1,5-2 тыс. тонн. Производство снижается, а цены на чеснок будут расти не только в Украине, но и в мире. Это связано со значительным удорожанием процессов выращивания. Минфин приводит среднюю стоимость чеснока на 1 августа в Украине – 165,8 грн/кг.

Оптовая цена на свеклу составляет 9-10 грн/кг. В магазинах ранний овощ можно купить за 12 грн/кг в среднем. В прошлом году цена равнялась 15 грн/кг.

При подготовке использовались: публикации порталов EastFruit и AgroPortal, данные о ценах на продукты сайта Минфин и сетей супермаркетов АТБ, Сильпо, Novus, комментарий руководительницы отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (Львов) Татьяны Попович.