ua en ru
Чт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Овочі, яйця та гречка подешевшали: як змінилися ціни в Україні за місяць

Україна, Четвер 16 травня 2024 08:20
UA EN RU
Овочі, яйця та гречка подешевшали: як змінилися ціни в Україні за місяць Фото: продукти в Україні дешевшають (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні продовжується зниження цін на овочі торішнього врожаю. Також дешевшають гречані крупи, і особливо сильно - яйця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у квітні 2024 року середні ціни на яйця впали на 19,5% до 33,5 гривень за десяток, крупи гречані подешевшали на 3,7% до 26,4 гривень за кілограм.

Крім того, капуста подешевшала на 5,6% до 13,2 гривень за кілограм, морква – на 5,6% до 12,1 гривень за кілограм, цибуля – на 4,3% до 16,0 гривень за кілограм.

Буряки подорожчали на 5,2% до 17,8 гривень за кілограм.

Овочі, яйця та гречка подешевшали: як змінилися ціни в Україні за місяць

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у квітні 2024 року:

  • горілка подешевшала на 1,3% до 115,9 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • столові вина українських марок подешевшали на 0,1% до 110,0 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подорожчало на 0,9% до 31,9 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 1,7% до 103,1 гривні за пачку.

Овочі, яйця та гречка подешевшали: як змінилися ціни в Україні за місяць

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у квітні 2024 року сповільнилося до 3,3%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%.

За даними НБУ, ціни на сирі продукти харчування за останній рік знизилися на 6,5%. Зокрема, посилювалося падіння цін на яйця через нарощування виробництва та переорієнтацію виробників на внутрішній ринок внаслідок блокади західних кордонів. Завдяки високим урожаям минулого року дешевшали цукор, борошно та крупи.

У квітні НБУ покращив прогноз щодо інфляції до 8,2% на 2024 рік. Центробанк очікує на помірне прискорення інфляції в найближчі місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни в Україні Державна служба статистики Інфляція в Україні
NEWS
Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні
Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію