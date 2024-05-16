Овочі, яйця та гречка подешевшали: як змінилися ціни в Україні за місяць

В Україні продовжується зниження цін на овочі торішнього врожаю. Також дешевшають гречані крупи, і особливо сильно - яйця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, у квітні 2024 року середні ціни на яйця впали на 19,5% до 33,5 гривень за десяток, крупи гречані подешевшали на 3,7% до 26,4 гривень за кілограм.

Крім того, капуста подешевшала на 5,6% до 13,2 гривень за кілограм, морква – на 5,6% до 12,1 гривень за кілограм, цибуля – на 4,3% до 16,0 гривень за кілограм.

Буряки подорожчали на 5,2% до 17,8 гривень за кілограм.

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у квітні 2024 року:

горілка подешевшала на 1,3% до 115,9 гривень за пляшку 0,5 літра,

столові вина українських марок подешевшали на 0,1% до 110,0 гривень за пляшку 0,7 літра,

пиво подорожчало на 0,9% до 31,9 гривень за пляшку 0,5 літра,

сигарети преміум-класу подорожчали на 1,7% до 103,1 гривні за пачку.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у квітні 2024 року сповільнилося до 3,3%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%.

За даними НБУ, ціни на сирі продукти харчування за останній рік знизилися на 6,5%. Зокрема, посилювалося падіння цін на яйця через нарощування виробництва та переорієнтацію виробників на внутрішній ринок внаслідок блокади західних кордонів. Завдяки високим урожаям минулого року дешевшали цукор, борошно та крупи.