Овочі, яйця та гречка дешевшають: як змінилися ціни за останній місяць
У липні на продовольчому ринку України продовжилася тенденція останніх місяців - здешевлення круп та яєць. Подешевшали й овочі нового врожаю
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.
За даними статистичного відомства, капуста подешевшала на 48,9% до 23,3 гривень за кілограм, цибуля - на 34,3 до 36,1 гривень.
Картопля подорожчала на 68,2% до 20,3 гривень за кілограм, що пов'язано з появою продукції нового врожаю.
Яйця подешевшали на 8,0% - до 39,0 гривень за десяток. Крупа гречана подешевшала на 6,9% до 48,3 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.
Ціни на алкоголь та сигарети
За даними статистичного відомства у липні 2023 року:
- горілка подорожчала на 0,8% до 120,4 гривні за пляшку 0,5 літра,
- столові вина українських марок подорожчали на 2,1% до 109,5 гривень за пляшку 0,7 літра,
- пиво подорожчало на 0,3% до 31,3 гривень за пляшку 0,5 літра,
- сигарети преміум-класу подорожчали на 1,3% до 90,2 гривні за пачку.
Прогноз цін
За даними Держстату, у липні 2023 року ціни в Україні знизилися на 0,6%. Востаннє місячна дефляція була зафіксована у серпні 2021 року
НБУ прогнозує, що інфляція в Україні суттєво сповільниться і становитиме лише 10,6% наприкінці 2023 року. Водночас, ціни на продукти харчування дорожчатимуть швидше до врожаю літа наступного року.
У НБУ очікують, що обмежена пропозиція овочів та фруктів із південних регіонів підтримуватиме інфляцію сирих продуктів вище 10% до наступного врожаю.
Після очікуваного зниження ризиків безпеки (з середини 2024 року) продовольча інфляція сповільниться завдяки відновленню виробництв на територіях, що постраждали від війни, а також збільшенню врожаїв в інших областях. Вагомим фактором буде й очікуване на прогнозному горизонті зниження світових цін на продовольство та енергоносії, очікують у НБУ.
З надходженням на ринок нової продукції у 2024 році інфляція сирих продуктів знизиться до однозначного рівня. 2025 року вона знизиться приблизно до 3% за умови, що не буде нових шоків пропозиції. Лише повернення мігрантів та поновлення споживчого попиту стримуватиме інфляцію сирих продуктів від більш суттєвого зниження.
Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.
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