Овощи и фрукты в магазинах: что обязательно должны указывать на маркировке
В Украине действуют четкие требования к маркировке свежих овощей и фруктов, которые должны защищать права потребителей и помогать делать осознанный выбор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Какая информация обязательна
При продаже фасованных овощей и фруктов потребителю должны предоставлять следующие данные:
- название продукции (вид овощей или фруктов);
- страна происхождения;
- наименование и адрес оператора рынка;
- масса нетто;
- класс качества (при наличии);
- сорт (если это предусмотрено стандартами).
Информация должна быть достоверной, понятной и легко читаться.
Для нефасованной продукции (на вес) обязательные сведения указываются на ценниках или табличках:
- название продукта;
- страна происхождения;
- цена за единицу измерения.
Советы потребителям
В ведомстве рекомендуют:
- не покупать овощи и фрукты в местах стихийной торговли;
- проверять информацию о происхождении продукции;
- обращать внимание на соответствие названия товара его внешнему виду;
- избегать продукции без маркировки или с нечеткими, поврежденными надписями.
В Госпродпотребслужбе отмечают, что прозрачная маркировка - это ключевой элемент безопасности и защиты прав потребителей.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как отличить настоящие органические продукты от фейковых. Госпродпотребслужба объяснила, какая маркировка должна быть на органической продукции, зачем нужен государственный логотип и сертификат, и посоветовала покупателям проверять информацию перед покупкой.
Также мы писали об упрощении правил маркировки пищевых продуктов во время военного положения, а также - какая информация остаётся обязательной на этикетках: название продукта, количество, срок годности и данные об аллергенах.