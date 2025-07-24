Овочі, м'ясо, хліб: які продукти подешевшають у серпні, а за що доведеться платити більше

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Що буде з цінами на хліб, олію?

Чи подешевшають овочі та фрукти в найближчі тижні?

Чи варто чекати подорожчання м’яса, яєць та молочної продукції?

Новий врожай зернових: умови сприятливі, але витрати лишаються високими

Наразі в Україні триває збирання зернових і технічних культур. Аграрії фіксують часткові втрати врожаю в окремих регіонах через весняні заморозки та літню спеку. Проте загальна динаміка збору оцінюється позитивно. Саме це і є одним з основних факторів, що вплине на ціни хліба, борошна та олії.

Проте як зауважив у коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, вартість олії та борошна залежить не лише від обсягів нового врожаю, а й від витрат на енергоносії, зарплати та логістику.

Таким чином, навіть за хороших обсягів зібраного зерна, підвищення цін на пальне та електроенергію може стримувати зниження кінцевих цін для споживачів.

Ціни на м'ясо і яйця: стабільні до осені

За оцінками Максима Гопки, до кінця літа істотних коливань у вартості м'яса не очікується.

Попит залишається стабільним, а витрати на кормові суміші не зазнали різких змін. Однак у середині осені можливе зростання цін у зв’язку з підготовкою до зимового періоду.

"Теж саме стосується яєць, проте їх вартість почне змінюватися вже у вересні через зменшення пропозиції від домогосподарств", – додає експерт.

Фото: ціна на м'ясо стабільна, але вища ніж торік (Віталій Носач, РБК-Україна)

При цьому, як порівнювати з минулим роком, ціни на м'ясо істотно зросли, зокрема на свинину. Як повідомляє Асоціація "Свинарі України", середня роздрібна ціна охолодженої свинини в червні 2025 досягла 253,2 грн/кг – це майже на 30% більше, ніж рік тому.

В Асоціації пояснюють, що подорожчання пов’язане зі скороченням внутрішнього виробництва: у січні-травні 2025 обсяги зменшилися на 11%, а серед промислових виробників – на понад 15%.

Причиною стала не лише економіка, а й вплив воєнних дій, епізоотичних захворювань (як от африканська чума свиней) і тривалий спад присадибного свинарства.

Також в асоціації зауважують, що інші види м’яса – зокрема курятина – також додали в ціні. У першому півріччі куряче філе зросло в ціні майже на 30%, порівнюючи з минулим роком, і вже конкурує за вартістю зі свинячими лопаткою, стегном, грудинкою, гуляшем.

Середня ціна курячого філе на 23 липня, за даними порталу Мінфін, сягає 223 грн/кг.

Молочні продукти

Молочні продукти тримаються в одному ціновому діапазоні. На продуктивність корів впливає спека, але наразі ці коливання не є критичними, зазначив експерт УКАБ.

"Хоч ціни на молоко сировину знизились за останні місяці, ціни на прилавках залишаються стабільними", – каже Максим Гопка.

За його словами, вартість "молочки" також підтримується за рахунок попиту біржових молочних товарів на світовому ринку. За останні 5 років експорт українських молочних продуктів зріс та став важливим торгівельним напрямком.

Овочі та фрукти: зниження цін, але не на всі продукти

Ціни на плодоовочеву продукцію влітку поступово знижуються, завдяки надходженню нового врожаю та його обсягам.

Минулорічна висока вартість окремих позицій, зокрема картоплі та капусти, спонукала фермерів до масової висадки цих культур. За словами президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, вже в серпні-вересні варто очікувати зниження цін на борщовий набір.

Фото: у серпні дешевшатиме борщовий набір (freepik.com)

Картопля цього року росте добре, і через відсутність сховищ її великі обсяги швидко надходитимуть на ринок. Це може спричинити тимчасове зниження ціни приблизно до пів року.

Та сама ситуація спостерігається з капустою – після рекордної рентабельності минулого року фермери збільшили площі під цією культурою, що знизить її вартість.

Збільшення площ також торкнулося кавунів. Їх вирощують не лише на півдні, а й у північних регіонах країни, зокрема у Сумській, Волинській та Чернігівській областях.

Кавуни не потребують зберігання, а тому їхня надлишкова пропозиція вже призвела до здешевлення в середині літа. Станом на 23 липня, ціни на кавуни стартували з 18 грн/кг.

Ціни на кавуни в супермаркетах (скриншот google.com)

Натомість яблука поки залишаються дорогими. Причин кілька: глобальна (дефіцит апельсинового концентрату через неврожаї призвів до великого попиту на яблучний, як його замінник), слабкий вітчизняний врожай торік і дефіцит сховищ. Через це в Україні активно імпортують яблука, що також впливає на їх ціну.

За оцінками аналітиків, восени можливе тимчасове здешевлення яблук через надходження нового врожаю, проте ціни навряд чи повернуться до рівня попередніх років.

При підготовці використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна, публікація Асоціації "Свинарі України", інтерв'ю президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника ЦЕС, дані порталу Мінфін.