Овощи, мясо, хлеб: какие продукты подешевеют в августе, а за что придется платить больше

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Что будет с ценами на хлеб, растительное масло?

Подешевеют ли овощи и фрукты в ближайшие недели?

Стоит ли ждать подорожания мяса, яиц и молочной продукции?

Новый урожай зерновых: условия благоприятные, но расходы остаются высокими

Сейчас в Украине идет сбор зерновых и технических культур. Аграрии фиксируют частичные потери урожая в отдельных регионах из-за весенних заморозков и летней жары. Однако общая динамика сбора оценивается положительно. Именно это и является одним из основных факторов, которые влияют на цены хлеба, муки и растительного масла.

Однако, как отметил в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, стоимость растительного масла и муки зависит не только от объемов нового урожая, но и от затрат на энергоносители, зарплаты и логистику.

Таким образом, даже при хороших объемах собранного зерна повышение цен на топливо и электроэнергию может сдерживать снижение конечных цен для потребителей.

Цены на мясо и яйца: стабильны до осени

По оценкам Максима Гопки, до конца лета существенных колебаний в стоимости мяса не ожидается.

Спрос остается стабильным, а затраты на кормовые смеси не претерпели резких изменений. Однако в середине осени возможен рост цен в связи с подготовкой к зимнему периоду.

"То же касается яиц, однако их стоимость начнет меняться уже в сентябре из-за уменьшения предложения от домохозяйств", – добавляет эксперт.

Фото: цена на мясо стабильна, но выше, чем в прошлом году (Виталий Носач, РБК-Украина)

При этом, если сравнивать с прошлым годом, цены на мясо существенно выросли, в частности на свинину. Как сообщает Ассоциация "Свиноводы Украины", средняя розничная цена охлажденной свинины в июне 2025 достигла 253,2 грн/кг – это почти на 30% больше, чем год назад.

В Ассоциации объясняют, что подорожание связано с сокращением внутреннего производства: в январе-мае 2025 объемы уменьшились на 11%, а среди промышленных производителей – более чем на 15%.

Причиной стала не только экономика, но и влияние военных действий, эпизоотических заболеваний (таких, как африканская чума свиней) и длительный спад приусадебного свиноводства.

Также в ассоциации отмечают, что другие виды мяса – в частности курятина – также прибавили в цене. В первом полугодии куриное филе выросло в цене почти на 30% по сравнению с прошлым годом и уже конкурирует по стоимости со свиными лопаткой, бедром, грудинкой, гуляшем.

Средняя цена куриного филе на 23 июля, по данным портала Минфин, составляет 223 грн/кг.

Молочные продукты

Молочные продукты держатся в одном ценовом диапазоне. На продуктивность коров влияет жара, но пока эти колебания не являются критическими, отметил эксперт УКАБ.

"Хотя цены на молоко сырье снизились за последние месяцы, цены на прилавках остаются стабильными", – говорит Максим Гопка.

По его словам, стоимость "молочки" также поддерживается за счет спроса на биржевые молочные товары на мировом рынке. За последние пять лет экспорт украинских молочных продуктов вырос и стал важным торговым направлением.

Овощи и фрукты: снижение цен, но не на все продукты

Цены на плодоовощную продукцию летом постепенно снижаются, благодаря поступлению нового урожая и его объемам.

Прошлогодняя высокая стоимость отдельных позиций, в частности, картофеля и капусты, побудила фермеров к массовой высадке этих культур. По словам президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника, уже в августе-сентябре следует ожидать снижения цен на борщевой набор.

Фото: в августе будет дешеветь борщевой набор (freepik.com)

Картофель в этом году растет хорошо, и из-за отсутствия хранилищ его большие объемы будут быстро поступать на рынок. Это может повлечь за собой временное снижение цены примерно на полгода.

Та же ситуация наблюдается с капустой – после рекордной рентабельности в прошлом году фермеры увеличили площади под этой культурой, что снизит ее стоимость.

Увеличение площадей также коснулось арбузов. Их выращивают не только на юге, но и в северных регионах страны, в частности, в Сумской, Волынской и Черниговской областях.

Арбузы не нуждаются в хранении, а потому их избыточное предложение уже привело к удешевлению в середине лета. По состоянию на 23 июля цены на арбузы стартовали с 18 грн/кг.

Цены на арбузы в супермаркетах (скриншот google.com)

В то же время яблоки пока остаются дорогими. Причин несколько: глобальная (дефицит апельсинового концентрата из-за неурожаев привел к большому спросу на яблочный, как его заменитель), слабый отечественный урожай в прошлом году и дефицит хранилищ. Поэтому в Украину активно импортируют яблоки, что также влияет на их цену.

По оценкам аналитиков, осенью возможно временное снижение стоимости яблок из-за поступления нового урожая, однако цены вряд ли вернутся к уровню предыдущих лет.

При подготовке использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина, публикация Ассоциации "Свиноводы Украины", интервью президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника ЦЭС, данные портала Минфин.