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В ОВА уточнили наслідки атаки Росії на Миколаїв (фото)

Фото: в ОВА уточнили наслідки атаки РФ на Миколаїв 16 лютого (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни масовано атакували Миколаїв в ніч на 16 лютого. Є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури та поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ДСНС України.

"В ніч на 16 лютого ворог здійснив масовону атаку на місто. Внаслідок чого є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури, виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями", - розповів Кім.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік.

"Його було госпіталізовано. Наразі стан постраждалого - задовільний", - додав він.

Наслідки атаки РФ на Миколаїв

У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків.

Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення. 

 

Рятувальники показали наслідки атаки РФ на Миколаїв (t.me/dsns_telegram)

 

Обстріли Миколаєва

У ніч на 16 лютого російські окупанти атакували Миколаїв ударними дронами типу "Шахед". Унаслідок атаки зафіксовано пожежу та відомо щонайменше про одного постраждалого.

Нагадаємо, Росія завдала удару по Миколаєву і 28 січня. Тоді повідомлялося про загиблих - жертвами обстрілу стали дві жінки.

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