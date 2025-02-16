В ОВА уточнили наслідки атаки Росії на Миколаїв (фото)

Росіяни масовано атакували Миколаїв в ніч на 16 лютого. Є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури та поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ДСНС України.
"В ніч на 16 лютого ворог здійснив масовону атаку на місто. Внаслідок чого є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури, виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями", - розповів Кім.
Голова ОВА зазначив, що внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік.
"Його було госпіталізовано. Наразі стан постраждалого - задовільний", - додав він.
У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків.
Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.
Рятувальники показали наслідки атаки РФ на Миколаїв (t.me/dsns_telegram)
У ніч на 16 лютого російські окупанти атакували Миколаїв ударними дронами типу "Шахед". Унаслідок атаки зафіксовано пожежу та відомо щонайменше про одного постраждалого.
Нагадаємо, Росія завдала удару по Миколаєву і 28 січня. Тоді повідомлялося про загиблих - жертвами обстрілу стали дві жінки.
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