В ОВА уточнили последствия атаки России на Николаев (фото)

Россияне массированно атаковали Николаев в ночь на 16 февраля. Есть повреждения на объекте критической инфраструктуры и раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ГСЧС Украины.
"В ночь на 16 февраля враг совершил массовую атаку на город. В результате чего есть повреждения на объекте критической инфраструктуры, возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными", - рассказал Ким.
Глава ОВА отметил, что в результате атаки ранен 64-летний мужчина.
"Он был госпитализирован. Сейчас состояние пострадавшего - удовлетворительное", - добавил он.
В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены пять многоквартирных домов.
Также повреждения получили по меньшей мере четыре магазина, заведение питания и офисные помещения.
Спасатели показали последствия атаки РФ на Николаев (t.me/dsns_telegram)
В ночь на 16 февраля российские оккупанты атаковали Николаев ударными дронами типа "Шахед". В результате атаки зафиксирован пожар и известно минимум об одном пострадавшем.
Напомним, Россия нанесла удар по Николаеву и 28 января. Тогда сообщалось о погибших - жертвами обстрела стали две женщины.
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