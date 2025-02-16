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В ОВА уточнили последствия атаки России на Николаев (фото)

Фото: в ОВА уточнили последствия атаки РФ на Николаев 16 февраля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне массированно атаковали Николаев в ночь на 16 февраля. Есть повреждения на объекте критической инфраструктуры и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ГСЧС Украины.

"В ночь на 16 февраля враг совершил массовую атаку на город. В результате чего есть повреждения на объекте критической инфраструктуры, возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными", - рассказал Ким.

Глава ОВА отметил, что в результате атаки ранен 64-летний мужчина.

"Он был госпитализирован. Сейчас состояние пострадавшего - удовлетворительное", - добавил он.

Последствия атаки РФ на Николаев

В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены пять многоквартирных домов.

Также повреждения получили по меньшей мере четыре магазина, заведение питания и офисные помещения.

 

Спасатели показали последствия атаки РФ на Николаев (t.me/dsns_telegram)

 

 

Обстрелы Николаева

В ночь на 16 февраля российские оккупанты атаковали Николаев ударными дронами типа "Шахед". В результате атаки зафиксирован пожар и известно минимум об одном пострадавшем.

Напомним, Россия нанесла удар по Николаеву и 28 января. Тогда сообщалось о погибших - жертвами обстрела стали две женщины.

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