В ОВА уточнили кількість жертв внаслідок ракетного удару по Запоріжжю

За його словами, окупанти з тактичної авіації випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість з них влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки.

Внаслідок атаки частково зруйновано дев'ятиповерхівку та п'ять приватних будинків. Пошкоджені об'єкти інфраструктури та 20 автомобілів.

Наразі відомо про 12 загиблих. Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 дітей.

"Під завалами можуть знаходитись люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб. Постраждалим надається необхідна допомога", - зазначив Старух.

Фото: внаслідок ракетного удару у Запоріжжі загинули 12 осіб

(t.me/starukhofficial)